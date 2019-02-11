Обвалившийся дом на Мельничной непригоден для жизни

СЕГОДНЯ 09:58 2019-02-11T10:32:33+03:00

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Глава Саратова Михаил Исаев провел брифинг, на котором прокомментировал ситуацию с расселением жильцов из обрушившихся зданий.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», по словам мэра, в гостинице «Сокол» пребывают 23 семьи из общежития поселка на проспекте Строителей.

- Никто на улице не останется, — сказал Исаев. — Поставлена задача наполнять маневренный фонд. По заверению администрации Ленинского района, количество свободных квартир и помещений превышает число семей из общежития, и им предлагают на выбор их. К каждой из семей будет найден подход.

Он также рассказал о ситуации с жильцами дома на улице Мельничная, который обрушился на прошлой неделе. Граждане разъехались, куда смогли. Кроме того, выяснилось, что в трех квартирах обитатели не имеют права на эти помещения. Одна женщина, например, только вступала в наследство. Еще один мужчина подписал дарственную на эту квартиру, а третий владелец находится вне зоны досягаемости, а в жилье проживала его дочь.

Им также найдены помещения из маневренного фонда.

- Ориентировочно, дом не будет пригоден для пребывания, но сейчас идет оценка специализированной организацией. Там отключены все коммуникации, потому что осыпалась часть кладки, теперь помещения выморожены, — отметил Исаев.

ИСТОЧНИК KP.RU