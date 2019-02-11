В Балакове Priora влетела в опору моста и перевернулась

СЕГОДНЯ 09:48 2019-02-11T11:47:05+03:00

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Сегодня, 11 февраля, на пересечении улиц Факел Социализма и Академика Королева в Балакове перевернулась Lada Priora.

- По предварительным данным, водитель авто не справился с управлением, вылетел с проезжей части и врезался в опору пешеходного моста. Подоспевшие спасатели вытащили мужчину из покореженного салона и передали бригаде «скорой помощи», которая его госпитализировала, — рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов».

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU