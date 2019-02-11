Снегом во Фрунзенском районе Саратова остался недоволен всего один человек

СЕГОДНЯ 09:34 2019-02-11T09:34:30+03:00

Всего на «горячую линию» позвонили 787 саратовцев

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Вчера, 10 февраля, на телефоны «горячих линий» позвонили 787 саратовцев.

- Проблемой снега и льда, который может сойти с крыши, больше всего обеспокоены жители Ленинского и Заводского районов От них поступил 31 звонок, — рассказали «КП-Саратов» в городской администрации.

Уборкой улиц во Фрунзенском районе остался недоволен только один человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU