Снегом во Фрунзенском районе Саратова остался недоволен всего один человек
Всего на «горячую линию» позвонили 787 саратовцев
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Вчера, 10 февраля, на телефоны «горячих линий» позвонили 787 саратовцев.
- Проблемой снега и льда, который может сойти с крыши, больше всего обеспокоены жители Ленинского и Заводского районов От них поступил 31 звонок, — рассказали «КП-Саратов» в городской администрации.
Уборкой улиц во Фрунзенском районе остался недоволен только один человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU