Автобусы №53 не могут проехать в Солнечный-2 из-за наледи

СЕГОДНЯ 09:26 2019-02-11T09:31:15+03:00

Еще три маршрутки не доезжают до конечных остановок

Изменить размер текста: A A

Автобус №53 в Саратове перестал нормально ходить из-за наледи на дороге.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации города, теперь автобусы не заезжают на улицы Мысникова и Батавина. Теперь они ходят по улице Лисина.

Кроме того, до конечных остановок не доходят маршруты №№68, 74 и 67.

Всего на маршруты вышли 918 автобусов большой и малой вместимости.

ИСТОЧНИК KP.RU