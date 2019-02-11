Автобусы №53 не могут проехать в Солнечный-2 из-за наледи
Еще три маршрутки не доезжают до конечных остановок
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Автобус №53 в Саратове перестал нормально ходить из-за наледи на дороге.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации города, теперь автобусы не заезжают на улицы Мысникова и Батавина. Теперь они ходят по улице Лисина.
Кроме того, до конечных остановок не доходят маршруты №№68, 74 и 67.
Всего на маршруты вышли 918 автобусов большой и малой вместимости.
ИСТОЧНИК KP.RU