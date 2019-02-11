Житель Вольского района забил друга насмерть тростью за спрятанный алкоголь

СЕГОДНЯ 09:17 2019-02-11T09:30:02+03:00

Он также встал ногами ему на грудь

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В отношении 52-летнего жителя Вольского района возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть человека.

- По данным следствия, в ночь с 5 на 6 февраля 2019 года мужчина пришел в гости к своему другу в селе Барановка Вольского района. Позже к застолью присоединился еще один местный житель. Он взял с собой алкоголь. Это заметил хозяин дома, который решил, что раз принесли новое спиртное, можно не делиться своим, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Однако спрятать свой алкоголь незаметно ему не удалось. Это увидел 52-летний гость и тут же выразил свое недовольство.

Мужчина избил хозяина дома тростью, повалил его на пол и встал ногами на грудь. Через некоторое время потерпевший скончался.

Это не смутило гостей и те просто решили уйти. Бездыханное тело обнаружили на следующий день односельчане погибшего. Они же сообщили о трагедии в полицию.

Предполагаемого убийцу задержали. В отношении него завели уголовное дело. Мужчина признал свою вину. Сейчас он находится под стражей.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU