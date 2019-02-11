Под Саратовом при опрокидывании «Нивы» пострадала пассажирка

СЕГОДНЯ 08:49 2019-02-11T08:49:48+03:00

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В Лысогорском районе Саратовской области 9 февраля случилось ДТП.

- В 12:50 на 45-м км автодороги Шереметьевка — Урицкое — Широкий Карамыш — Большие Копены 55-летний водитель «Нивы» опрокинул машину, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции региона.

В результате аварии пострадала женщина — также 55-летняя.

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ИСТОЧНИК KP.RU