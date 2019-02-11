В Энгельсе мужчина украл у жены друга машину и разбил об столб
Сейчас он находится под подпиской о невыезде
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В прошлое воскресенье, 10 февраля, в энгельсский отдел полиции поступило заявление от 57-летней женщины.
- Потерпевшая рассказала, что в ночь с 9 на 10 февраля ее муж распивал спиртное со своим 30-летним другом. Подвыпивший гость сел без разрешения за руль ее «десятки», а потом врезался в столб, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.
Горе-водителя задержала полиция. Машину в технически неисправном состоянии вернули владелице.
В отношении мужчины заведено уголовное дело. Своей участи он ожидает под подпиской о невыезде. Возможно, это будет его первый срок.
ИСТОЧНИК KP.RU