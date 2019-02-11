Под Саратовом мужчина из сарая украл двигатель ВАЗ-2114
Ранее не судимый 37-летний гражданин признался в преступлении
Изменить размер текста:
В полиции Ровенского района раскрыли кражу автомобильных деталей из сарая.
- От 40-летнего мужчины 10 февраля поступило заявление. Он рассказал, что в период с 5 декабря 2018 года до 17:30 10 февраля кто-то сорвал замок на сарае и украл двигатель от ВАЗ-2114 и аккумулятор, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.
Во время розыска правоохранители задержали 37-летнего не судимого подозреваемого. Он признался в краже. В отношении него возбуждено уголовное дело и выписана подписка о невыезде.
Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU