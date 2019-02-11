Под Саратовом мужчина из сарая украл двигатель ВАЗ-2114

СЕГОДНЯ 08:41 2019-02-11T08:41:56+03:00

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В полиции Ровенского района раскрыли кражу автомобильных деталей из сарая.

- От 40-летнего мужчины 10 февраля поступило заявление. Он рассказал, что в период с 5 декабря 2018 года до 17:30 10 февраля кто-то сорвал замок на сарае и украл двигатель от ВАЗ-2114 и аккумулятор, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Во время розыска правоохранители задержали 37-летнего не судимого подозреваемого. Он признался в краже. В отношении него возбуждено уголовное дело и выписана подписка о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU