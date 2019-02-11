Мужчина из Энгельса украл в Перелюбе две бутылки водки

СЕГОДНЯ 08:14 2019-02-11T09:02:33+03:00

Ранее он был судим за кражу и наркопреступление

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В Перелюбе вчера, 10 февраля, правоохранители раскрыли кражу алкоголя.

- Утром 10 февраля поступило заявление от 45-летней женщины-товароведа магазина на улице Первомайская, которая рассказала, что двумя часами ранее кто-то открыто похитил две поллитровые бутылки водки. Ущерб составил 755 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД.

Полицейские начали искать злоумышленника и задержали его. Подозреваемым оказался 35-летний безработный мужчина из Энгельса. Ранее он был судим за кражу и наркопреступление. В отношении него возбуждено уголовное дело за грабеж. Покровчанин пока под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU