2019-02-11T07:37:45+03:00
Недвижимость

Авария на водопроводе в Саратове оставила без воды несколько улиц

Вернуть нормальное водоснабжение обещают к позднему вечеру
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Утром 11 февраля ООО «КВС» сообщило о повреждениях на водопроводе, которые оставили без нормального снабжения несколько улиц в Саратове.

- Ориентировочно до 24:00 изменены параметры холодного водоснабжения абонентам улиц: Алексеевская, Наумовская, Аптечная, 1-я Аптечная, Замковая, Курдюмская, Замковый проезд, Ракетная, — сообщили в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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