Саратовский «Автодор» проиграл в гостях польской команде «Зелена-Гура»

СЕГОДНЯ 20:53 2019-02-10T21:04:13+03:00

Это уже второе поражение в Лиге ВТБ при новом тренере

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Саратовский баскетбольный «Автодор» не смог победить в гостях польский клуб «Зелена-Гура» в рамках Лиги ВТБ.

Игра 10 февраля завершилась со счетом 108:100 в пользу хозяев. Это уже второй проигрыш в Лиге ВТБ для нового тренера Евгения Пашутина.

Самым результативным в саратовской команде стал Перрин Бьюфорт с 22 очками.

Следующий матч «Автодор» сыграет 14 февраля дома против эстонского «Калева».

ИСТОЧНИК KP.RU