2019-02-10T17:19:49+03:00
Общество

В Саратове для уборки снега перекроют пять улиц

Дороги будут очищать около 350 спецмашин
Ольга Муравлёва
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В Саратове продолжается очистка улиц, тротуаров и пешеходных зон. В ночь с 10 на 11 февраля убирать дороги будут около 350 спецмашин.

- Для лучшей эффективности работ перекроют пять участков улиц. В список входят: Черниговская (от Романтиков до Ипподромной), 1-й Магнитный проезд, Советская (от Астраханской до Пугачева), Сызранская (от Политехнической до 2-й Силикатной) и Новоузенская (от Рахова до Серова), — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.

Всего по городу будут работать 17 звеньев снегоуборочной техники, а на Аптечной, Технической и проспекте 50 лет Октября, а также в микрорайоне «Бестужев» дорогу будут очищать роторы. Грейдеры же выйдут на работу в ночь на Новоузенскую, Клочкова, Аткарскую, Московское шоссе и в поселок Юбилейный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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