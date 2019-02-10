В Саратове продолжается очистка крыш жилых домов

СЕГОДНЯ 16:00 2019-02-10T16:00:53+03:00

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В городе продолжаются работы по ликвидации снежного покрова и наледи с крыш жилых домов. Мероприятия по очистке организовываются специалистами самой управляющей организации либо работниками подрядной организации.

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Напомним, в случае отсутствия управления домом компанией обязанности по содержанию жилья возлагаются на самих собственников жилых помещений.

Всего в Саратове насчитывается 3 029 многоквартирных жилых домов со скатными крышами. Работы по устранению снежного покрова и наледи с кровельного покрытия зданий проводятся ежедневно.

Сегодня, 10 февраля, по информации обслуживающих МКД организаций, очистка крыш от снега, наледи и сосулек ведется на крышах 49 домов города, в частности, по следующим адресам:

- улица Волжская, 34, 21, 27а;

- улица Мясницкая, 138;

- улица Первомайская, 6/8;

- улица Лермонтова, 22;

- улица Радищева, 24, 14;

- улица Чернышевского, 173, 132а;

- улица Московская, 47;

- Крымский тупик, 11, 7;

- проспект Энтузиастов, 60;

- улица Крымская, 7, 9;

- улица Московская, 183, 185, 187;

- улица Слонова, 72;

- улица Бирюзова, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;

- улица Майская, 1;

- улица Астраханская, 118;

- улица Большая Казачья, 47;

- улица Дзержинского, 23;

- улица Дзержинского, 25;

- улица Дзержинского, 27;

- улица Дзержинского, 29;

- улица Дзержинского, 41.

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По сообщению комитета по ЖКХ, сегодня в Волжском районе очищено 11 крыш, в Заводском — пять, в Ленинском — одна, во Фрунзенском — семь, в Октябрьском — 13 и в Кировском — 12. Всего до полной ликвидации снега и наледи с кровель жилых домов осталось расчистить 669 крыш.

ИСТОЧНИК KP.RU