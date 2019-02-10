В Саратове продолжается очистка крыш жилых домов
В городе продолжаются работы по ликвидации снежного покрова и наледи с крыш жилых домов. Мероприятия по очистке организовываются специалистами самой управляющей организации либо работниками подрядной организации.
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Напомним, в случае отсутствия управления домом компанией обязанности по содержанию жилья возлагаются на самих собственников жилых помещений.
Всего в Саратове насчитывается 3 029 многоквартирных жилых домов со скатными крышами. Работы по устранению снежного покрова и наледи с кровельного покрытия зданий проводятся ежедневно.
Сегодня, 10 февраля, по информации обслуживающих МКД организаций, очистка крыш от снега, наледи и сосулек ведется на крышах 49 домов города, в частности, по следующим адресам:
- улица Волжская, 34, 21, 27а;
- улица Мясницкая, 138;
- улица Первомайская, 6/8;
- улица Лермонтова, 22;
- улица Радищева, 24, 14;
- улица Чернышевского, 173, 132а;
- улица Московская, 47;
- Крымский тупик, 11, 7;
- проспект Энтузиастов, 60;
- улица Крымская, 7, 9;
- улица Московская, 183, 185, 187;
- улица Слонова, 72;
- улица Бирюзова, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
- улица Майская, 1;
- улица Астраханская, 118;
- улица Большая Казачья, 47;
- улица Дзержинского, 23;
- улица Дзержинского, 25;
- улица Дзержинского, 27;
- улица Дзержинского, 29;
- улица Дзержинского, 41.
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По сообщению комитета по ЖКХ, сегодня в Волжском районе очищено 11 крыш, в Заводском — пять, в Ленинском — одна, во Фрунзенском — семь, в Октябрьском — 13 и в Кировском — 12. Всего до полной ликвидации снега и наледи с кровель жилых домов осталось расчистить 669 крыш.
ИСТОЧНИК KP.RU