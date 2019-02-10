2019-02-10T13:28:16+03:00
Общество

Митингующие саратовцы захватили сцену на Театральной площади

На фоне сцены люди продолжают закупаться на ярмарке
Александр Уриевский
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Митингующие переместились на сцену Театральной площадиМитингующие переместились на сцену Театральной площадиФото: Александр Уриевский
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В Саратове митингующие на Театральной площади переместились на сцену, где продолжили требовать хорошей уборки города.

Полиция никак не реагирует на действие и не спешит вмешиваться, а фотографирует происходящее, хоть там и стоит спецавто правоохранителей.

Полиция не реагирует негативно на протестующих Фото: Александр Уриевский

Полиция не реагирует негативно на протестующихФото: Александр Уриевский

По словам корреспондента «КП-Саратов», участники митинга шутят — может, говядины купить? Протестующих поддерживают торговцы, которые не жалуются, что им перекрыли часть ларьков, а соглашаются, что им предложили торговать в воскресенье, чтобы помешать митингу, но вышло наоборот.

Саратовцы продолжают закупаться на ярмарке Фото: Александр Уриевский

Саратовцы продолжают закупаться на ярмаркеФото: Александр Уриевский

Напомним, мэрия сообщала, что ярмарку перенесли на воскресенье из-за «Лыжни России», проходившей вчера в Базарном Карабулаке. Продавцы хотели попасть на соревнования. По причине этого протестующим запретили проводить акцию на Театральной площади и отправили их в бульвар Мюфке в Солнечном.

Однако ярмарка проходила и вчера, в субботу, — ее решили сделать на два дня.

Митинг не помешал продавцам проводить ярмарку Фото: Александр Уриевский

Митинг не помешал продавцам проводить ярмаркуФото: Александр Уриевский

Также на митинге выступил известный публицист Роман Арбитман. Он рассказал, что не знал, дойдет ли до митинга, потому что транспорт ходил плохо, а пешком — есть риск попасть под лавину снега и льда с крыш.

- Я считаю, что идея назначить ярмарку на воскресенье — отличная. И за это надо благодарить власти. Люди пришли на ярмарку и заодно поучаствовали в митинге, — сказал он.

На протестной акции присутствовало большое количество сотрудников силовых служб, в том числе в штатском, представители областного правительства и федеральных структур, которые фиксировали происходящие на фото и видео.

Напомним на Театральной площади проходит митинг недоверия властям Саратова из-за плохой уборки снега и отсутствия ЧС в области.

Корреспондент «КП-Саратов» отметил, что после 40 минут выступлений на митинге все закончилось. Без эксцессов, полицейские никого не задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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