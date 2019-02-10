В Солнечном и Соколовогорском отключили воду
Это связано с ремонтом городского водопровода
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В Саратове сегодня, 10 февраля, отключили воду в Соколовогорском поселке и на трех улицах Солнечного.
- Ориентировочно до восьми вечера не будет водоснабжения на улицах Мамонтовой, 4 и 4а, Чехова, 6, а также на Топольчанской, 1а, 1Б и 3, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Отключение связано с ремонтом городского водопровода. Напомним, в Соколовогорском поселке отключали воду и вчера.
ИСТОЧНИК KP.RU