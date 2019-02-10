Ночью в Базарном Карабулаке сгорел жилой дом

СЕГОДНЯ 08:34 2019-02-10T08:34:17+03:00

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В Базарно-Карабулакском районе сегодня ночью, 10 февраля, сгорел жилой дом.

- Сигнал о возгорании на улице Октябрьская села Нееловка поступил в 3:12. На место выехали девять человек и три единицы техники, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.

Площадь пожара составила 40 кв. м. Его потушили в 4:58. В результате ЧП есть пострадавший. В причинах воспламенения сейчас разбираются специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU