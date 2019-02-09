Под Саратовом в столкновении «девятки» и «десятки» погиб пассажир

СЕГОДНЯ 21:20 2019-02-09T23:17:12+03:00

ДТП под Юрловкой. Фото из Инстаграм

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В Саратовском районе произошло ДТП, в котором погиб человек.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария случилась в районе села Юрловка.

Там столкнулись ВАЗ-2109 и ВАЗ-2110. Погиб пассажир «десятки». Пострадали водитель и пассажир этого авто, а также водитель «девятки». Они были госпитализированы.

Оба водителя находятся в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU