В день рождения волейбола «Протон-Саратов» проиграл «Локомотиву» из Калининграда

СЕГОДНЯ 20:12 2019-02-09T20:15:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 9 февраля, команда «Протон-Саратов» встретилась с калининградским «Локомотивом». Игра прошла во Дворце спорта «Янтарный».

Игра женской Суперлиги сезона 2018/19 закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяек площадки. Саратовчанки смогли немного побороться лишь во второй партии. Третья стал для наших девушек разгромным, 25:8.

В стартовом составе саратовской волейбольной команды были заявлены: Думчева, Подскальная, Меньщикова, Шайдуллина, Петрунина, Гончарова, Лавнова (либеро). Сербская волейболистка Сладжана Эрич не принимала участия в игре.

Следующая игра команде «Протон-Саратов» предстоит 16 февраля с «Динамо» (Москва).

Примечательно, что сегодня, 9 февраля, отмечается День рождения волейбола.

ИСТОЧНИК KP.RU