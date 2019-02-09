2019-02-09T20:15:44+03:00
Спорт

В день рождения волейбола «Протон-Саратов» проиграл «Локомотиву» из Калининграда

Игра закончилась со счетом 3:0
Екатерина Семенова
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"Протон-Саратов" проиграл "Локомотиву" из Калининграда. Кадр трансляции матча"Протон-Саратов" проиграл "Локомотиву" из Калининграда. Кадр трансляции матча
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Сегодня, 9 февраля, команда «Протон-Саратов» встретилась с калининградским «Локомотивом». Игра прошла во Дворце спорта «Янтарный».

Игра женской Суперлиги сезона 2018/19 закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяек площадки. Саратовчанки смогли немного побороться лишь во второй партии. Третья стал для наших девушек разгромным, 25:8.

В стартовом составе саратовской волейбольной команды были заявлены: Думчева, Подскальная, Меньщикова, Шайдуллина, Петрунина, Гончарова, Лавнова (либеро). Сербская волейболистка Сладжана Эрич не принимала участия в игре.

Следующая игра команде «Протон-Саратов» предстоит 16 февраля с «Динамо» (Москва).

Примечательно, что сегодня, 9 февраля, отмечается День рождения волейбола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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