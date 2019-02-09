Очистка крыш многоквартирных домов ведется ежедневно

СЕГОДНЯ 16:01 2019-02-09T16:03:27+03:00

Обязанность по содержанию домов лежит на управляющей организации либо на собственниках жилых помещений

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С начала зимнего сезона управляющим организациям в список круглогодичных обязанностей по содержанию жилья добавляется организация очистки кровельного покрытия жилых домов от снега и наледи. В случае отсутствия управления домом компанией, обязанности по содержанию жилья возлагаются на самих собственников жилых помещений.

Всего в Саратове насчитывается 3 029 многоквартирных жилых домов со скатными крышами. Работы по устранению снежного покрова и наледи с кровельного покрытия зданий проводятся ежедневно.

Сегодня, 9 февраля, по информации обсуживающих МКД организаций, очистка крыш от снега, наледи и сосулек ведется на крышах 57 домов города, в частности по следующим адресам:

- Крымский туп., 9,10

- просп. Энтузиастов, 62

- Крымский пр., 6

- ул. Вавилова, 36

- ул. Б.Казачья, 103

- просп. Кирова, 13

- ул. Сакко и Ванцетти, д. 6/8

- ул. Радищева, 27

- ул. Б. Казачья, 47

- ул. Дзержинского, 22

- ул. Слонова, 21

- ул. Слонова, 25

- ул. Рабочая, 122

- ул. Астраханская, 57/73

- ул. Университетская, 24/30

- ул. Емлютина, 44В

- ул. Б. Садовая, 149

- ул. Шелковичная, 116.

Кроме того, бригады альпинистов работают на крышах домов по ул. М. Горького, ул. Киселева, ул. Безымянная, ул. Гоголя.

По сообщению комитета по ЖКХ сегодня в Волжском районе очищено 10 крыш, в Заводском – 4, в Ленинском – 1, во Фрунзенском – 15, Октябрьском - 11 и в Кировском – 16. Всего до полной ликвидации снега и наледи с кровель жилых домов осталось расчистить 718 крыш.

Прилагаем фото произведенных ранее работ по очистке крыш.

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ИСТОЧНИК KP.RU