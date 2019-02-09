Очистка крыш многоквартирных домов ведется ежедневно
С начала зимнего сезона управляющим организациям в список круглогодичных обязанностей по содержанию жилья добавляется организация очистки кровельного покрытия жилых домов от снега и наледи. В случае отсутствия управления домом компанией, обязанности по содержанию жилья возлагаются на самих собственников жилых помещений.
Всего в Саратове насчитывается 3 029 многоквартирных жилых домов со скатными крышами. Работы по устранению снежного покрова и наледи с кровельного покрытия зданий проводятся ежедневно.
Сегодня, 9 февраля, по информации обсуживающих МКД организаций, очистка крыш от снега, наледи и сосулек ведется на крышах 57 домов города, в частности по следующим адресам:
- Крымский туп., 9,10
- просп. Энтузиастов, 62
- Крымский пр., 6
- ул. Вавилова, 36
- ул. Б.Казачья, 103
- просп. Кирова, 13
- ул. Сакко и Ванцетти, д. 6/8
- ул. Радищева, 27
- ул. Б. Казачья, 47
- ул. Дзержинского, 22
- ул. Слонова, 21
- ул. Слонова, 25
- ул. Рабочая, 122
- ул. Астраханская, 57/73
- ул. Университетская, 24/30
- ул. Емлютина, 44В
- ул. Б. Садовая, 149
- ул. Шелковичная, 116.
Кроме того, бригады альпинистов работают на крышах домов по ул. М. Горького, ул. Киселева, ул. Безымянная, ул. Гоголя.
По сообщению комитета по ЖКХ сегодня в Волжском районе очищено 10 крыш, в Заводском – 4, в Ленинском – 1, во Фрунзенском – 15, Октябрьском - 11 и в Кировском – 16. Всего до полной ликвидации снега и наледи с кровель жилых домов осталось расчистить 718 крыш.
Прилагаем фото произведенных ранее работ по очистке крыш.
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ИСТОЧНИК KP.RU