2019-02-09T13:40:28+03:00
Общество

В пятницу муниципальные инспекторы проверили состояние кровли домов в 223 дворах

За сутки очищена 81 крыша
Екатерина Семенова
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В Саратове за сутки очистили 81 крышуВ Саратове за сутки очистили 81 крышу
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В Саратове активно свою работу по очистке придомовых территорий и многоэтажных домов продолжают управляющие организации.

В пятницу, 8 февраля, благоустройство велось на 479 придомовых территориях, от снега и наледи была очищена 81 крыша домов.

Муниципальный контроль ведется за качеством и интенсивностью проводимых мероприятий. Так, за прошедшие сутки проведен осмотр 223 придомовых территорий жилых домов, в каждой из которых дополнительно инспектировалось кровельное покрытие на предмет ликвидации наледи и снежного покрова.

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В ходе проверки было выявлено 106 нарушений, для устранения которых выписаны соответствующие предписания.

Муниципальные инспекторы также для выявления устранений нарушений проводят повторные проверки. Вчера было выявлено, что управляющими организациями было устранено 117 нарушений по ранее выданным предписаниям.

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С начала года проведен осмотр 10 011 дворовых территорий, выдано 6 206 предписаний соответствующим организациям. В ходе повторных проверок установлено, что управляющими организациями устранены нарушения по 3 450 ранее выданным предписаниям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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