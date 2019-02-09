2019-02-09T13:07:52+03:00
Общество

Победителем «Лыжни России» среди вип-персон стал Сергей Улегин

Среди женщин первой пришла замминистра занятости, труда и миграции
Ольга Муравлёва
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..Фото: Ольга Муравлёва
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В Саратовской области прошла гонка «Лыжня России — 2019».

Как сообщил с места событий корреспондент «КП-Саратов», состязания на призы губернатора Саратовской области официально открыл глава региона Валерий Радаев.

- Сегодня здесь выходят 12 тысяч любителей снега, ветра и скорости. А по всей Саратовской области 150 тысяч. В Балакове в этом году будет чемпионат по спидвею, в Саратове по пожарному спорту. Мы продолжим готовить тренеров и растить чемпионов! — сказал он.

Радаев добавил, что снега у нас больше, чем в Сибири, но лыжникам он только в радость.

После он залпом открыл соревнования.

. Фото: Ольга Муравлёва

.Фото: Ольга Муравлёва

Фото: Ольга Муравлёва

Лыжники прошли по трем дистанциям — 10 и 5 км и 2019 м для почетных гостей и СМИ.

. Фото: Ольга Муравлёва

.Фото: Ольга Муравлёва

Фото: Ольга Муравлёва

В последней первыми стали среди мужчин:

- первое место— Олимпийский призер по гребле, депутат саратовской гордумы Сергей Улегин,

- второе место Владимир Петренко, директор театра драмы,

- третье место — Дмитрий Романов, глава Марксовского района,

Среди женщин:

- первое место — замминистра занятости, труда и миграции Наталья Жуковская,

- второе место — депутат областной думы Юлия Литневская

- третье место — Вера Мартьянова, руководитель управления федерального казначейства по Саратовской области.

Также среди почетных гостей на мероприятии были председатель комитета по туризму Виктория Бородянская, депутат облдумы Дмитрий Пьяных, и парламентарии Госдумы Татьяна Касаева и Ольга Алимова

ИСТОЧНИК KP.RU

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