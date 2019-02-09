Победителем «Лыжни России» среди вип-персон стал Сергей Улегин
В Саратовской области прошла гонка «Лыжня России — 2019».
Как сообщил с места событий корреспондент «КП-Саратов», состязания на призы губернатора Саратовской области официально открыл глава региона Валерий Радаев.
- Сегодня здесь выходят 12 тысяч любителей снега, ветра и скорости. А по всей Саратовской области 150 тысяч. В Балакове в этом году будет чемпионат по спидвею, в Саратове по пожарному спорту. Мы продолжим готовить тренеров и растить чемпионов! — сказал он.
Радаев добавил, что снега у нас больше, чем в Сибири, но лыжникам он только в радость.
После он залпом открыл соревнования.
.Фото: Ольга Муравлёва
Фото: Ольга Муравлёва
Лыжники прошли по трем дистанциям — 10 и 5 км и 2019 м для почетных гостей и СМИ.
.Фото: Ольга Муравлёва
Фото: Ольга Муравлёва
В последней первыми стали среди мужчин:
- первое место— Олимпийский призер по гребле, депутат саратовской гордумы Сергей Улегин,
- второе место Владимир Петренко, директор театра драмы,
- третье место — Дмитрий Романов, глава Марксовского района,
Среди женщин:
- первое место — замминистра занятости, труда и миграции Наталья Жуковская,
- второе место — депутат областной думы Юлия Литневская
- третье место — Вера Мартьянова, руководитель управления федерального казначейства по Саратовской области.
Также среди почетных гостей на мероприятии были председатель комитета по туризму Виктория Бородянская, депутат облдумы Дмитрий Пьяных, и парламентарии Госдумы Татьяна Касаева и Ольга Алимова
ИСТОЧНИК KP.RU