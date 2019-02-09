Рухнула крыша больницы в Красноармейском районе

СЕГОДНЯ 12:45 2019-02-09T13:01:38+03:00

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В селе Золотое Красноармейского района Саратовской области обрушилась крыша местной больницы.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», причиной стало большое скопление снега.

При этом кровля одноэтажного здания, по заверениям местных жителей, находится в аварийном состоянии. Обитатели села Золотое и нескольких ближайших населенных пунктов остались без медучреждения.

Напомним, обрушения крыш в Саратовской области этой зимой происходят практически ежедневно. Рухнули крыши нескольких школ и детсадов, например, в Новоузенском и Пугаческом районах. В Саратове сильно пострадал жилой дом на улице Радищева.

ЧП происходят из-за толстого слоя снега на крышах, и старые здания не выдерживают. Мэр Саратова Михаил Исаев уже обратился к управляющим компаниям и собственникам домов проводить работы по уборке снега на крышах.

ИСТОЧНИК KP.RU