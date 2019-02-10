2019-02-10T14:15:34+03:00
Общество

Саратовцев приглашают на лекцию по ужастикам

Она пройдет под саундтреки к хоррорам
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове пройдет лекция для любителей ужастиков.

Организатором беседы выступит Саратовский филиал Государственного центра современного искусства при поддержке Фонда развития современного искусства. Лекция «Музыкальный хоррор, или Как страх вошел в моду» пройдет в рамках проекта «На частотах произвола».

Участников мероприятия ждут саундтреки фильмов ужасов и современные композиции, способные вызвать тревогу и ужас. Помимо информационного наполнения пройдет и живое выступление артистов — авторов интерактивного лектория: Алеси Наривончик и Вадима Генина.

Лекция состоится 13 февраля в кафе «Территория кофе» (ул. Московская, д. 9). Начало в 19.00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове для уборки снега перекроют пять улиц
В Саратове продолжается очистка крыш жилых домов
Ремонт водопровода в центре Саратова завершился раньше срока
Митингующие саратовцы захватили сцену на Театральной площади
В Саратове проходит митинг против плохой уборки города
Саратовцы предпенсионного возраста во время профобучения будут получать стипендию
В выходной в Саратове транспорт движется без задержек
В «Триумф Молле» Саратова отравились два подростка
В центре Саратова до вечера не будет воды
В Солнечном и Соколовогорском отключили воду
Под Саратовом водитель «Нивы» погиб после съезда в кювет
В Саратове ограбили таксиста
Ночью в Базарном Карабулаке сгорел жилой дом
В Саратовской области сегодня будет морозно
Под Саратовом в столкновении «девятки» и «десятки» погиб пассажир
В день рождения волейбола «Протон-Саратов» проиграл «Локомотиву» из Калининграда
Под Саратовом двое парней напали на 77-летнего мужчину ради двух тыс. рублей
Рецидивист обокрал 79-летнего саратовца
До утра не будет воды в Соколовогорском поселке
Очистка крыш многоквартирных домов ведется ежедневно
Жителям Саратовской области вернули более 68 млн рублей по счетам ЖКХ
В Саратове будут судить 23-летнюю продавщицу сигарет
В пятницу муниципальные инспекторы проверили состояние кровли домов в 223 дворах
На саратовской «Лыжне России» женщине стало плохо на дистанции
Победителем «Лыжни России» среди вип-персон стал Сергей Улегин
Рухнула крыша больницы в Красноармейском районе
Полиция просит помощи в розыске подозреваемого в убийстве в Саратове
В Саратове сожгли 27 кг европейского сыра