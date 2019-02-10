Саратовцев приглашают на лекцию по ужастикам

СЕГОДНЯ 14:15 2019-02-10T14:15:34+03:00

Она пройдет под саундтреки к хоррорам

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В Саратове пройдет лекция для любителей ужастиков.

Организатором беседы выступит Саратовский филиал Государственного центра современного искусства при поддержке Фонда развития современного искусства. Лекция «Музыкальный хоррор, или Как страх вошел в моду» пройдет в рамках проекта «На частотах произвола».

Участников мероприятия ждут саундтреки фильмов ужасов и современные композиции, способные вызвать тревогу и ужас. Помимо информационного наполнения пройдет и живое выступление артистов — авторов интерактивного лектория: Алеси Наривончик и Вадима Генина.

Лекция состоится 13 февраля в кафе «Территория кофе» (ул. Московская, д. 9). Начало в 19.00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU