Саратовцев приглашают на лекцию по ужастикам
В Саратове пройдет лекция для любителей ужастиков.
Организатором беседы выступит Саратовский филиал Государственного центра современного искусства при поддержке Фонда развития современного искусства. Лекция «Музыкальный хоррор, или Как страх вошел в моду» пройдет в рамках проекта «На частотах произвола».
Участников мероприятия ждут саундтреки фильмов ужасов и современные композиции, способные вызвать тревогу и ужас. Помимо информационного наполнения пройдет и живое выступление артистов — авторов интерактивного лектория: Алеси Наривончик и Вадима Генина.
Лекция состоится 13 февраля в кафе «Территория кофе» (ул. Московская, д. 9). Начало в 19.00. Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU