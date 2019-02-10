2019-02-10T11:47:37+03:00
Общество

Саратовцы предпенсионного возраста во время профобучения будут получать стипендию

Максимальный размер выплаты составит 11 280 рублей
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В Саратовской области жители предпенсионного возраста смогут пройти профессиональное переобучение и получить стипендию.

- Пройти профобучение могут как работники предприятий и организаций области, так и ищущие работу граждане предпенсионного возраста. За теми, кто проходит обучение с отрывом от работы, будет сохраняться заработная плата, — разъяснили «КП-Саратов» в министерстве занятости, труда и миграции области.

Размер стипендии был определен, исходя из минимального размера оплаты труда, который с 1 января 2019 года составляет 11 280 рублей. При этом есть особенности начисления этой выплаты. Например, если до поступления на профобучение гражданин был зарегистрирован в центре занятости населения в качестве безработного и получает соответствующее пособие, то после направления на повышение квалификации с учета он будет снят, а размер стипендии будет соответствовать размеру начисленному пособия по безработице. В текущем году это от 1 500 до 11 280 рублей.

- Подробную консультацию можно получить в центре занятости населения по месту регистрации, — рассказали в минзанятости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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