2019-02-09T12:01:27+03:00
Общество

В Саратове сожгли 27 кг европейского сыра

Продукт был санкционным [видео]
Екатерина Семенова
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В Саратове сожгли почти 27 кг сыра.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном Россельхознадзоре, сыр был санкционным и подлежал уничтожению.

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Ранее, 7 февраля, сотрудники ведомства вместе с представителями таможни, обнаружили партию сыра из стран Евросоюза на рынке «Арига». Общий вес продукта составил 26,775 кг.

Так как данная продукция запрещена к ввозу, было принято решение об уничтожении. 8 февраля сыр сожгли.

О выявлении и уничтожении санкционной продукции.В рамках межведомственного взаимодействия специалистами Управления Россельхознадзора по Саратовской области совместно с сотрудниками Саратовской таможни при проведении рейдовых мероприятий на рынке, расположенном в г. Саратове, 07 февраля 2019 года была обнаружена партия сыра, согласно нанесенной маркировке производства стран Евросоюза, общим весом 26,775 кг. Согласно ТН ВЭД ЕАЭС вышеуказанная продукция отнесена к коду 0406. Указанная позиция ТН ВЭД ЕАЭС отнесена к позициям запрещенной к ввозу продукции. Должностным лицом Управления Россельхознадзора по Саратовской области принято решение об изъятии и уничтожении партии сыра. 08.02.2019 года проведено уничтожение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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