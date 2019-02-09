В выходные саратовских автомобилистов ждет массовая эвакуация авто
ГИБДД начала спецоперацию «Парковка»
Саратов ждет массовая эвакуация авто
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В Саратове проводится масштабная спецоперация ГИБДД «Парковка».
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, массовая эвакуация автомобилей продлится до 17 февраля.
В выходные дни, 9 и 10 февраля, сотрудники ГИБДД будут активно выявлять нарушителей правил парковки. Участие в мероприятиях примут более 100 сотрудников полиции, 40 экипажей ДПС.
ГИБДД просит водителей не нарушат правил парковки автомобилей. В противном случае, им грозит эвакуация авто на штрафстоянку.
ИСТОЧНИК KP.RU