В выходные саратовских автомобилистов ждет массовая эвакуация авто

СЕГОДНЯ 11:23 2019-02-09T11:32:22+03:00

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В Саратове проводится масштабная спецоперация ГИБДД «Парковка».

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, массовая эвакуация автомобилей продлится до 17 февраля.

В выходные дни, 9 и 10 февраля, сотрудники ГИБДД будут активно выявлять нарушителей правил парковки. Участие в мероприятиях примут более 100 сотрудников полиции, 40 экипажей ДПС.

ГИБДД просит водителей не нарушат правил парковки автомобилей. В противном случае, им грозит эвакуация авто на штрафстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU