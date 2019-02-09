2019-02-09T11:12:41+03:00
Происшествия

В Саратове раскрыты кражи тонометров из аптек

Задержаны 30-летний мужчина и его сообщник
Екатерина Семенова
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В Ленинском районе Саратова обокрали аптеку.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД области, заявление поступило от 34-летней заведующей аптеки на улице Лунная.

По словам потерпевшей, днем 8 февраля неизвестные похитили тонометр и две упаковки крема «Либридерм». По подозрению были задержаны двое ранее судимых мужчин — 39 и 30-ти лет.

Кроме того, было раскрыто ограбление аптеки на улице Московская. По словам фармацевта, 31 декабря неизвестный похитил тонометр «Омрон» за 3,8 тыс. рублей. Подозрение пало также на 30-летнего мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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