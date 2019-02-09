В Саратовской области стартовала «Лыжня России»
В Базарном Карабулаке Саратовской области сегодня, 9 февраля, проходит региональный этап «Лыжни России — 2019 — соревнования на призы губернатора.
По словам организаторов, для участия в состязаниях и просто, чтобы провести время на свежем воздухе и последить за гонкой, соберутся порядка 12 тыс человек.
Для гостей и участников подготовили различные культурно-развлекательные мероприятия. Выступают коллективы региона с песнями и танцами.
Аниматоры стараются и развлекают участниковФото: Ольга Муравлёва
Кроме того, гости могут покататься с горки, на лошадях или на собачьих упряжках.
Желающие могут покататься на лошадяхФото: Ольга Муравлёва
А могут - и на собакахФото: Ольга Муравлёва
Также для гостей и участников национальные подворья организовали программу.
На "Лыжне России" гостей ждут разнообразные угощенияФото: Ольга Муравлёва
Среди угощений — плов, каша, горячий чай.
Гости могут попробовать национальные блюдаФото: Ольга Муравлёва
- Я первый раз участвую в «Лыжне России» но всегда был спортсменом и мысленно был с лыжниками тут. С первого класса на лыжах. Я уже прошел трассу, ознакомился с ней, чтобы знать, что меня ждет, какие трудности. Трасса замечательная, — рассказал «КП-Саратов» один из участников, Александр Сазонов.
Александр СазоновФото: Ольга Муравлёва
Фото: Ольга Муравлёва
ИСТОЧНИК KP.RU