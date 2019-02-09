В Саратовской области стартовала «Лыжня России»

СЕГОДНЯ 10:42 2019-02-09T11:00:09+03:00

Собрались несколько тысяч человек

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В Базарном Карабулаке Саратовской области сегодня, 9 февраля, проходит региональный этап «Лыжни России — 2019 — соревнования на призы губернатора.

По словам организаторов, для участия в состязаниях и просто, чтобы провести время на свежем воздухе и последить за гонкой, соберутся порядка 12 тыс человек.

Для гостей и участников подготовили различные культурно-развлекательные мероприятия. Выступают коллективы региона с песнями и танцами.

Аниматоры стараются и развлекают участниковФото: Ольга Муравлёва

Кроме того, гости могут покататься с горки, на лошадях или на собачьих упряжках.

Желающие могут покататься на лошадяхФото: Ольга Муравлёва

А могут - и на собакахФото: Ольга Муравлёва

Также для гостей и участников национальные подворья организовали программу.

На "Лыжне России" гостей ждут разнообразные угощенияФото: Ольга Муравлёва

Среди угощений — плов, каша, горячий чай.

Гости могут попробовать национальные блюдаФото: Ольга Муравлёва

- Я первый раз участвую в «Лыжне России» но всегда был спортсменом и мысленно был с лыжниками тут. С первого класса на лыжах. Я уже прошел трассу, ознакомился с ней, чтобы знать, что меня ждет, какие трудности. Трасса замечательная, — рассказал «КП-Саратов» один из участников, Александр Сазонов.

Александр СазоновФото: Ольга Муравлёва

Фото: Ольга Муравлёва

ИСТОЧНИК KP.RU