В Саратове ограбили таксиста
Двое мужчин похитили у него 2 тыс. рублей.
Изменить размер текста:
В полицию Октябрьского района Саратова пожаловался водитель такси.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД области, 54-летний мужчина сообщил, что его ограбили неизвестные.
По словам потерпевшего, 28 января, около 12:45, возле дома №63 по улице Советская двое неизвестных открыто похитили у таксиста 2 тыс. рублей.
По данному факту был задержан сперва один из подозреваемых — 30-летний ранее судимый мужчина. 8 февраля удалось установить его сообщника — 37-летнего ранее не судимого мужчину.
ИСТОЧНИК KP.RU