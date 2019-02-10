В Саратове ограбили таксиста

СЕГОДНЯ 09:17 2019-02-10T09:17:53+03:00

Двое мужчин похитили у него 2 тыс. рублей.

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В полицию Октябрьского района Саратова пожаловался водитель такси.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД области, 54-летний мужчина сообщил, что его ограбили неизвестные.

По словам потерпевшего, 28 января, около 12:45, возле дома №63 по улице Советская двое неизвестных открыто похитили у таксиста 2 тыс. рублей.

По данному факту был задержан сперва один из подозреваемых — 30-летний ранее судимый мужчина. 8 февраля удалось установить его сообщника — 37-летнего ранее не судимого мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU