Под Саратовом двое парней напали на 77-летнего мужчину ради двух тыс. рублей

СЕГОДНЯ 19:53 2019-02-09T19:53:32+03:00

Они ограбили его в собственной квартире

Изменить размер текста: A A

В Красном Куте мужчину ограбили в собственной квартире.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД области, преступление было совершено 8 февраля в 16 часов.

По словам 77-летнего потерпевшего двое неизвестных в его квартире, угрожая физической расправой, открыто похитили 1 850 рублей.

Полиция задержала подозреваемых — ранее судимых 24 и 25-летнего мужчин. Похищенное частично изъято, возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU