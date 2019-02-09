Под Саратовом двое парней напали на 77-летнего мужчину ради двух тыс. рублей
Они ограбили его в собственной квартире
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В Красном Куте мужчину ограбили в собственной квартире.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД области, преступление было совершено 8 февраля в 16 часов.
По словам 77-летнего потерпевшего двое неизвестных в его квартире, угрожая физической расправой, открыто похитили 1 850 рублей.
Полиция задержала подозреваемых — ранее судимых 24 и 25-летнего мужчин. Похищенное частично изъято, возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU