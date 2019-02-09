2019-02-09T10:12:29+03:00
Происшествия

В Ершове мужчина с пистолетом ограбил знакомую

Он напал на нее во время застолья
Екатерина Семенова
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В Ершове Саратовской области 48-летнюю женщину ограбил мужчина с пистолетом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, преступление было совершено около часа ночи 8 февраля.

По словам потерпевшей, она распивала алкоголь в своей квартире вместе со знакомым по имени Геннадий. Во время застолья мужчина принялся угрожать женщине пистолетом и отнял три золотых кольца.

Сумма ущерба составила 18,6 тыс. рублей.

Сотрудники полиции при силовой поддержке СОБРа задержали 39-летнего подозреваемого. Оказалось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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