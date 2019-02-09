На Антонова водитель врезался в «Калину» и скрылся

СЕГОДНЯ 08:58 2019-02-09T08:58:09+03:00

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В Ленинском районе Саратова вечером 8 февраля произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария случилась в 22:30 на улице Антонова.

Напротив дома №11Б неизвестный автомобиль столкнулся с машиной «Лада Калина». После чего водитель уехал с места ДТП.

В аварии пострадали два пассажира «Калины»: 27-летний мужчина и 33-летняя женщина. Они были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU