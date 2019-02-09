На Антонова водитель врезался в «Калину» и скрылся
Пострадали два человека
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В Ленинском районе Саратова вечером 8 февраля произошло ДТП, в котором пострадали два человека.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария случилась в 22:30 на улице Антонова.
Напротив дома №11Б неизвестный автомобиль столкнулся с машиной «Лада Калина». После чего водитель уехал с места ДТП.
В аварии пострадали два пассажира «Калины»: 27-летний мужчина и 33-летняя женщина. Они были госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU