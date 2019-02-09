Логинов завоевал бронзу в эстафете в Канаде

СЕГОДНЯ 00:05 2019-02-09T00:05:02+03:00

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В составе эстафетной сборной России 8 февраля биатлонист Александр Логинов стал бронзовым призером этапа Кубка мира в Канаде.

Гонка проходила в суровых условиях – мороз достигал -18 градусов.

Воспитанник саратовской биатлонной школы Александр Логинов бежал в отличие от обычной практики не последний, четвертый, а третий этап эстафеты. Он, не смотря на 4 промаха на стрельбище, смог привезти 23 секунды преимущества своему партнеру Александру Поварницыну по сравнению с преследователями, боровшимися за 3 место. Далеко впереди были спортсмены Норвегии и Франции, которые в результате в таком порядке и заняли пьедестал почета. Российская эстафетная команда стала третьей.

ИСТОЧНИК KP.RU