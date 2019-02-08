Вячеслав Володин рассказал о будущем Предуниверсария в Саратове

8 Февр. 21:21 2019-02-08T21:21:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В интервью для ГТРК Саратов Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал о будущем Предуниверсария и благотворительности в регионе.

- Еще один Ваш благотворительный проект - это Предуниверсарий для одаренных детей из малообеспеченных, неполных семей, детей-сирот. Пока такие учреждения есть только в Москве. Давайте вернемся к самому началу: почему возникло желание реализовать на территории Саратова именно такой проект для детей?

- У нас в Саратове школы для одаренных ребят, для тех, кто хочет получить качественные знания, есть. Но эти школы менее доступны для детей из малообеспеченных семей, для детей-сирот. В прошлом году, я назову по-старому, 13-я школа, физико-математический лицей выпускал 11-й класс. Все выпускники уехали поступать в ВУЗы Москвы, Санкт-Петербурга, никто не пошел в саратовский ВУЗ. Совершенно понятно, что для того, чтобы поехать в Москву и Санкт-Петербург, кроме знаний необходима еще поддержка. Поддержка семьи, например, для съема квартиры.

- Ну это большие средства, конечно. Отправить ребенка учиться.

- Да, расходы. Больше, чем если ребенок учится в Саратове. Это говорит, в том числе, о том, что это очень хорошее учебное заведение, школа, которую, кстати, в свое время я так же расширял, потому что не было начальных классов и там не было возможности ребятишкам учиться. Давайте порадуемся за тех, кто получил хорошее образование и выбрал для себя столичные ВУЗы, ВУЗы России. Но в большинстве этих случаев у ребят семьи, которые имеют такую возможность, возможность отправить детей учиться. Как мы видим, такие школы сформировались из детей, у которых семьи обеспечены и такую возможность предоставляют. А вот для ребятишек, которые живут в малообеспеченных семьях, или тем более дети-сироты, такой возможности нет. В этой связи было бы правильно и справедливо нам создать условия для талантливых ребят, в силу жизненных обстоятельств не имеющих возможности учиться в школах, где получают хорошее образование, а дальше уже строить жизненные планы. Такую задачу должен решить Предуниверсарий. Единственное ограничение для поступления в Предуниверсарий - это ограничение, связанное с тем, что принимать детей будет только из малообеспеченных семей и будут учиться дети-сироты. У нас интернат строится на 125 учеников, а сам предуниверсарий на 400 мест. Вот ребята, которые придут туда, будут сразу проходить обучение, начиная с 8 класса. То есть до 8 класса обучение в обычных школах, дальше - отбор, тестирование, собеседование и зачисление в эту школу. Ребенок будет находиться полностью на обеспечении, получит форму, одежду зимнюю, летнюю, учебники.

- Семьям вообще не придется по сути тратить, да?

- Внимание семьи никто не заменит.

- Имеется в виду материально.

- Что касается материальной стороны, она не по максимуму, она полностью будет снята. Полностью. Мы планируем, что будут профинансированы дополнительные образовательные программы.

- Хотелось как раз про направления в обучении поподробнее узнать. Почему именно такие направления выбраны, которые выходят за рамки стандартной школьной программы? Вы говорили о том, что возможно появится 5-ое направление.

- Мир меняется, жизнь меняется. Нам необходимо идти в ногу со временем. И когда определяли концепцию Предуниверсария, пришли к решению, что это должно быть не просто современное образовательное учебное заведение, а оно должно обязательно смотреть в будущее. И мы с Вами понимаем, что многие профессии будут уходить, другие профессии будут приходить, исходя из этого были сформированы 4 направления: Программирование, Искусственный интеллект - Робототехника, Медицина будущего и Биотехнологии. Дальше, размышляя на этот счет, мы собственно все пришли к выводу, что у нас очень много талантов и было бы правильно создать возможности для их самореализации, для раскрытия, и так появилось 5-ое направление - Музыкально-эстетическое.

- Творческое.

- Получается 5 направлений. По каждому из направлений будет сразу формироваться группа в 8 классе, то есть будет происходить такая профориентация. И вот таких 5 групп будет в 8, 5 классов в 9-м, 10-м, 11-м. Мы пригласили к партнерству, к сотрудничеству наши ведущие саратовские ВУЗы, у которых по профилю как раз это направление существует. Мы рассматриваем этот проект, как перспективный. Но многое зависит от того, как сможем реализовать. Пока так же все идет в рамках того плана-графика, который мы постоянно анализируем. Заслушаем ответственных, кто занимается его исполнением. На будущий год постараемся 1-го сентября провести прием. Пока в 8 и 10 классы. С тем, чтобы у нас ритмичность определенная была. Но это уже вопросы технические. Я думаю, что они легче всего решаются. Подбор персонала, подбор, в первую очередь, учителей, тех, кто будет работать, начнется со следующего года. Но уже сегодня начинаем знакомиться с личными делами будущих учеников. Очень важно, чтобы как можно больше людей знали об этом проекте.

- Я так понимаю, что Вы не собираетесь бросать этот проект после?

- Если бросить этот проект, тогда многое из того, что у нас в планах, не будет реализовано. Во-первых, финансировать этот проект придется ежегодно. На форму, учебники, на экскурсии, олимпиады, возможно мы будем даже стипендии выплачивать потом. Ведь речь идет о детях-сиротах и ребятишках из малообеспеченных семей - здесь все должно быть учтено. Поэтому не просто никто не собирается этот проект бросать, а этот проект будет дальше существовать при постоянной поддержке. Тем более у меня уже такой опыт есть, одна школа работает.

- В Смоленске?

- Да. Когда стены построены, это полдела. На самом деле, главный в школе - учитель. А все это делается для ученика. Но школа, конечно, должна находиться в хороших условиях. С позиции возможностей обучения стены помогают в этом, но все-таки стены - не главное. Поэтому наша задача сейчас уже начинать подбор учителей, отбор учеников на те направления, о которых сказал.

- Вячеслав Викторович, мы с Вами как раз обсудили благотворительность. В продолжение темы: в нашем регионе есть миллионеры, по официальным данным даже несколько миллиардеров. Кто-то из них обращался с желанием как-то поучаствовать в благотворительности?

- Думаю, что если бы кто-то обратился, Вы бы знали. Это дело каждого. Еще раз подчеркну, можно иметь много денег, но придешь, в любом случае, в ту больницу, в которую все ходят. И если пойдешь в платную, там выпускники, в любом случае, Саратовского медицинского университета. Ну, может быть другого. Но те же выпускники. Наверняка дети у тех, кто эти миллиарды получает как доход, ходят в садик, школу. Многое зависит, какие садики, какие школы. Поэтому, если такое понимание есть, то очень хорошо. А дальше уже так, как решит тот человек, у которого есть возможность помочь. Хочет - поможет, ну а все остальное на его совести. В общем-то, еще раз хочу сказать, здесь очень многое зависит от нас самих. И многое, конечно, зависит от тех, кто работает.

"Коротко о главном". О Предуниверсарии и благотворительности. Интервью с Вячеславом Володиным.

ИСТОЧНИК KP.RU