Возбуждено дело против жительницы Балаково, выпрыгнувшей с младенцем с 6 этажа

СЕГОДНЯ 20:08 2019-02-08T20:08:46+03:00

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Следователи СУ СКР по Саратовской области задержали 42-летнюю жительницу Балаково, которую подозревают в попытке убить своего малолетнего ребенка.

По данным следствия, 7 февраля около 16.00 женщина взяла на руки своего годовалого сына и выпрыгнула с балкона квартиры на шестом этаже в одном из микрорайонов Балаково.

Как считают следователи, довести до конца свои намерения об убийстве ребенка у подозреваемой не получилось, потому что она угодила в высокий сугроб, каких полно во дворах после небывалых снегопадов. Снег смягчил удар при падении с высоты.

Женщина и ребенок получили травмы и были госпитализированы.

Сейчас решается вопрос о заключении матери под стражу, допрашиваются ее соседи и родственники, а также очевидцы произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU