Саратов разделят на три зоны для уборки от снега

СЕГОДНЯ 19:28 2019-02-08T19:28:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Нынешняя зима показала неэффективность прежней системы управления благоустройством в Саратове

На формировании новой структуры управления по благоустройству городу будет выделен 1 млрд. рублей из областного бюджета. Об этом заявил губернатор Радаев на рабочей встрече с главой Саратова Михаилом Исаевым.

- Будут совершенно другие подходы к благоустройству города – я подчёркиваю: круглогодичному благоустройству. Самое главное – ни один квадратный метр – будь-то тротуар, второстепенные дороги, тротуары – не должен остаться бесхозным, за каждым должна быть закреплена индивидуальная ответственность».

Исаев сообщил, что предполагается разделить город на три зоны – Северную, Центральную, Южную. По его словам, планируется организовать работу так, чтобы в снегопады центральную часть города расчищать в три дня, весь город в целом – за 5-6 дней.

Инициатива о выделении миллиарда будет вынесена на рассмотрение депутатов областной думы уже в феврале. Деньги пойдут на техническое оснащение, закупку необходимой спецтехники, усилению ядра мощными снегоплавильными установками, привлечение дополнительно 400 рабочих.

ИСТОЧНИК KP.RU