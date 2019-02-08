Мэрия опубликовала график очистки крыш в Саратове
Всего в Саратове очищено 2254 крыши: в Волжском районе - 298, в Заводском – 476, в Кировском – 686, в Ленинском - 168, в Октябрьском - 407, во Фрунзенском – 219. Об этом «КП-Саратов» сообщили в пресс-службе мэрии.
Всего осталось очистить 775 крыш, есть график, который составлен на основании планов управляющих компаний, представленных в комитет по ЖКХ. Ежедневно планируется работа на 9-12 объектах в каждом районе.
- Основную часть работ планируется завершить до конца февраля при сохранении благоприятных погодных условий, — отметили в мэрии.
Общее число скатных крыш в городе – 3029. В их число не входят дома с мягкой кровлей, где из-за обильных осадков может возникнуть угроза обрушения.
График
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ИСТОЧНИК KP.RU