Мэрия опубликовала график очистки крыш в Саратове

СЕГОДНЯ 18:50 2019-02-08T18:51:34+03:00

Ежедневно происходят обрушения кровель в домах под весом скопившегося снега и льда

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Всего в Саратове очищено 2254 крыши: в Волжском районе - 298, в Заводском – 476, в Кировском – 686, в Ленинском - 168, в Октябрьском - 407, во Фрунзенском – 219. Об этом «КП-Саратов» сообщили в пресс-службе мэрии.

Всего осталось очистить 775 крыш, есть график, который составлен на основании планов управляющих компаний, представленных в комитет по ЖКХ. Ежедневно планируется работа на 9-12 объектах в каждом районе.

- Основную часть работ планируется завершить до конца февраля при сохранении благоприятных погодных условий, — отметили в мэрии.

Общее число скатных крыш в городе – 3029. В их число не входят дома с мягкой кровлей, где из-за обильных осадков может возникнуть угроза обрушения.

График

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ИСТОЧНИК KP.RU