В Саратовской области задержана банда вымогателей
Задержание банды вымогателей в Саратовской области.
В Саратовской области оперативниками отдела борьбы с оргпреступностью уголовного розыска регионального ГУ МВД России и сотрудниками УФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержаны подозреваемые в серии вымогательств.
Ранее, в августе и ноябре оперативниками уголовного розыска задержаны 6 подозреваемых. В феврале, исходя из полученных данных, в Марксе Саратовской области задержали еще двоих подозреваемых.
- Установлено, что участники группы осуществляли вымогательство денег у индивидуальных предпринимателей, угрожая им физической расправой. Суммы, полученные от потерпевших, варьировались от 30 тысяч до 1 миллиона рублей. Сотрудниками полиции собрана доказательная база, подтверждающая причастность задержанных к совершению 5 вымогательств. Кроме того, полицейскими выявлен факт совершения мошеннических действий и фальсификаций документов для незаконного получения денежных средств в сумме более 5 миллионов рублей, сообщили в ГУ МВД по Саратовской области.
Всем подозреваемым уже предъявлены обвинения.
Задержание банды вымогателей в Саратовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU