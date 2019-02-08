В Саратовской области задержана банда вымогателей

СЕГОДНЯ 18:01 2019-02-08T18:01:51+03:00

Полиция и ФСБ обезвредила еще несколько членов преступной группы, вымогавшей деньги у предпринимателей

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В Саратовской области оперативниками отдела борьбы с оргпреступностью уголовного розыска регионального ГУ МВД России и сотрудниками УФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержаны подозреваемые в серии вымогательств.

Ранее, в августе и ноябре оперативниками уголовного розыска задержаны 6 подозреваемых. В феврале, исходя из полученных данных, в Марксе Саратовской области задержали еще двоих подозреваемых.

- Установлено, что участники группы осуществляли вымогательство денег у индивидуальных предпринимателей, угрожая им физической расправой. Суммы, полученные от потерпевших, варьировались от 30 тысяч до 1 миллиона рублей. Сотрудниками полиции собрана доказательная база, подтверждающая причастность задержанных к совершению 5 вымогательств. Кроме того, полицейскими выявлен факт совершения мошеннических действий и фальсификаций документов для незаконного получения денежных средств в сумме более 5 миллионов рублей, сообщили в ГУ МВД по Саратовской области.

Всем подозреваемым уже предъявлены обвинения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/690826" frameborder="0"></iframe> Задержание банды вымогателей в Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU