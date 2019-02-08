В Энгельсе и Балаково достроят три проблемных дома

СЕГОДНЯ 16:50 2019-02-08T16:50:49+03:00

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На совещании 8 февраля в правительстве Саратовской области по обманутым дольщикам главы Энгельсского и Балаковского района отчитались о ходе работ по строительству домов обманутых дольщиков.

В Энгельсе уже начаты перекрытия на первом этаже дома ЖСК «Волга», (бывший «Кригор»). Глава района Александр Стрелюхин уверенно заявил, что объект к концу года будет сдан. Еще один дом — ЖСК «Согласие» на Воронежской и Краснознаменной будет достраивать новый инвестор — компания «Новый век». Сейчас готовится необходимый для этого объекта башенный кран, к ноябрю 84 обманутых дольщика должны получить свое жилье здесь. Инвестору обещано кроме 20 квартир в этом здании и 1 400 метров нежилых помещений еще и компенсационный участок на 2-м Студенческом проезде.

В Балаково все готово для строительства второй очереди дома №3 в 3Г микрорайоне — ЖСК «Возрождение». Здесь должно быть шесть подъездов для расселения 90 дольщиков и интересов инвестора, которым выступает компания Леонида Писного. Сам Писной уточнил, что стройка начнется ориентировочно в июне-июле, потому что сейчас решаются вопросы с компенсационным участком. Сложность в том, что участок будет находиться не в Балаково, а в Саратове. Напомним, в прошлом году здесь уже было сдано четыре подъезда первой очереди. Жилье получили семьи 71 обманутого дольщика.

Губернатор Радаев обратил внимание, что напротив будущего дома в этом году начнется строительство детского сада.

ИСТОЧНИК KP.RU