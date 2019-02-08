Двое мужчин погибли на пожаре в Аркадакском районе
В Саратовской области начата проверка по факту гибели двух мужчин.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, жители села Семеновка Аркадакского района погибли 8 февраля на пожаре.
Возгорание заметили односельчане около 11 часов утра. Они вызвали пожарных и попытались открыть дверь, чтобы помочь хозяину дома. Однако та была заперта изнутри.
Сотрудники ГУ МЧС потушили огонь и обнаружили в помещении тела 60-летнего владельца дома и его 61-летнего приятеля. На трупах обнаружены ожоги. Признаков насильственной смерти не выявлено.
По предварительным данным смерть наступила в результате отравления продуктами горения.
Было установлено, что пожар начался на кухне. Основной причиной рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении.
Следователи СУ СКР проводят проверку для принятия процессуального решения.
ИСТОЧНИК KP.RU