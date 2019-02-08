Двое мужчин погибли на пожаре в Аркадакском районе

СЕГОДНЯ 16:46 2019-02-08T16:46:04+03:00

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В Саратовской области начата проверка по факту гибели двух мужчин.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, жители села Семеновка Аркадакского района погибли 8 февраля на пожаре.

Возгорание заметили односельчане около 11 часов утра. Они вызвали пожарных и попытались открыть дверь, чтобы помочь хозяину дома. Однако та была заперта изнутри.

Сотрудники ГУ МЧС потушили огонь и обнаружили в помещении тела 60-летнего владельца дома и его 61-летнего приятеля. На трупах обнаружены ожоги. Признаков насильственной смерти не выявлено.

По предварительным данным смерть наступила в результате отравления продуктами горения.

Было установлено, что пожар начался на кухне. Основной причиной рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении.

Следователи СУ СКР проводят проверку для принятия процессуального решения.

ИСТОЧНИК KP.RU