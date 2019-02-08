«КВС» реконструирует 1,5 км водопровода по улице Плодородная

СЕГОДНЯ 16:36 2019-02-08T16:36:15+03:00

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В рамках реализации инвестиционной программы «Концессии водоснабжения — Саратов» ведут перекладку наиболее аварийных участков городских водопроводных коммуникаций с целью обеспечения надежности и безопасности их функционирования. В 2019 году компанией планируется второй этап реконструкции магистрального водовода d800 мм по улице Плодородной на участке от д. №213 по ул. Танкистов до д. №2/14 по ул. Плодородной и от д. № 2/40 до ул. Депутатской протяженностью более 1,5 км.

Водопровод, проложенный в 1962 году, является основной магистралью, по которой осуществляется водоснабжение жилых застроек и промышленных предприятий Кировского района, в том числе поселка Мирный с населением более 15 тыс. человек. На реконструируемом участке водопровода за последние три года было зафиксировано более 110 повреждений, что сказывается на бесперебойности обеспечения жителей питьевой водой.

Компанией в 2018 году уже выполнен первый этап перекладки: заменен участок водосетей протяженностью 166 метров по улице Плодородной от д. №2 до д. №2/14. В текущем году планируется строительство и ввод в эксплуатацию нового отрезка коммуникаций, выполненных из полимерных материалов, что гарантирует безаварийную работу объекта на срок не менее 50 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU