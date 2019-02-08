В Саратове планируют сдать до конца года 11 проблемных домов

СЕГОДНЯ 16:32 2019-02-08T16:32:24+03:00

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В правительстве Саратовской области 8 февраля прошло очередное еженедельное заседание рабочей группы при губернаторе по решению проблем обманутых дольщиков.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», обсуждалась группа из 11 домов, которые планируется сдать до конца 2019 года. Общее количество дольщиков в них — более 700 человек.

Дом на пересечении Чапаева и Зарубина достраивает АО «Саратовоблжилстрой». По словам мэра Саратова Михаила Исаева, работы идут по графику и срок сдачи, назначенный на 15 июня, переноситься не будет. Работы на 4-м этаже проблемного дома ЖСК «Феникс» ведет та же компания на улице Бардина, 10. Сдача запланирована на 25 июля.

Дом из двух блок-секций 2А и 2Б ЖСК «Победитель» на Алексеевской, Наумовской Рябиновской и Добряковской должен быть введен осенью, 25 октября. Здесь, по словам мэра Исаева, сменился инвестор, «сейчас с новым работаем, обсчитываем».

По дому ЖСК «Строитель» на углу Рамаева и Мичурина завершено обследование, которое показало, что следует разобрать кирпичные 7 и 6-й этаж. По новой планировке достройка обойдется ориентировочно в 12 млн рублей, в доме есть свободные квартиры, они еще прибавятся после перепланировки. После 20 февраля все заключения и проекты будут готовы и потенциальный инвестор, которого пока нет, сможет увидеть свою выгоду при достройке дома.

Жилой дом ООО «Автодом» готов на 95%, до конца августа здесь действует разрешение на строительство, но подрядчик обещает сдать жилую часть раньше, а дальше приступить к работе на встроенных помещениях.

Для дома на улице Майской в поселке Жасминный стоит срок сдачи 25 декабря. Готовность высокая, но по последнему этажу, который предыдущий подрядчик незаконно переделал из технического в жилой, много юридических вопросов. В марте документы по перепланировке передадут инвестору. Это дало повод губернатору сделать предложение о переносе сроков сдачи на более близкое время, к примеру, 25 ноября. Не услышав возражений со стороны мэра, Радаев резюмировал: «Прекрасно, переносим на октябрь».

Возражения мэра Исаева о том, что вроде говорилось о переносе в ноябрь, губернатор не услышал.

ЖСК «Волга» на Сакко и Ванцетти (бывший ЖСК «Буй») планируется достроить к 30 декабря. Руководитель АО «Саратовоблжилстрой» Леонид Писной, подтвердил, что работы идут и в срок уложатся

Дольщиков ЖК «Южный» инвестор расселит по предоставленным в других домах квартирам или выплатит деньги желающим отказаться от такого варианта. За это город передает инвестору ряд компенсационных участков. Как заявил мэр Михаил Исаев, уже заключено 53 предварительных договора на получение квартир в других домах. Подписание всех документов о расселении дольщиков этого ЖК планируется к 1 июня текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU