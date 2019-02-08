В Саратове за сутки почистили 81 крышу
Всего проинспектировали 250 придомовых территорий
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Вчера, 7 февраля, в Саратове почистили крыши 81 многоквартирного дома.
- Всего было проинспектировано 250 придомовых территорий. По итогам проверки выявили 142 нарушения, — рассказали «КП-Саратов» в городской администрации.
За прошедшие сутки более 1 тыс. дворников привели в порядок 444 придомовых территории.
Напомним, глава Саратова, Михаил Исаев призвал управляющие организации и собственников домов своевременно очищать крыши от снега и наледи.
ИСТОЧНИК KP.RU