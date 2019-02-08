Саратовские почтальоны в субботу будут бегать на лыжах

СЕГОДНЯ 15:23 2019-02-08T15:31:06+03:00

На «Лыжне России» будут работать выездные почтовые отделения

Изменить размер текста: A A

Завтра, 9 февраля, в Базарном Карабулаке пройдут соревнования по лыжным гонкам в рамках XXXVII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

Там состоится торжественное гашение почтовой открытки, посвященной 15-летию проведения состязаний в нашем регионе. Это событие происходит впервые в стране.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале Почты России, открытка и штемпель изготовлены по специальному заказу. Отправить их можно будет прямо с места проведения гонок — на территории аэродрома в поселке Базарный Карабулак.

Там будет работать выездное почтовое отделение.

.

- Специальный почтовый штемпель и почтовая открытка подчеркнут значимость проведения лыжных соревнований в Саратовской области, — говорит директор филиала Булат Ахметзянов. По его словам, почтовые работники также примут участие в гонке.

ИСТОЧНИК KP.RU