Саратовские почтальоны в субботу будут бегать на лыжах
Завтра, 9 февраля, в Базарном Карабулаке пройдут соревнования по лыжным гонкам в рамках XXXVII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».
Там состоится торжественное гашение почтовой открытки, посвященной 15-летию проведения состязаний в нашем регионе. Это событие происходит впервые в стране.
Как сообщили «КП-Саратов» в филиале Почты России, открытка и штемпель изготовлены по специальному заказу. Отправить их можно будет прямо с места проведения гонок — на территории аэродрома в поселке Базарный Карабулак.
Там будет работать выездное почтовое отделение.
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- Специальный почтовый штемпель и почтовая открытка подчеркнут значимость проведения лыжных соревнований в Саратовской области, — говорит директор филиала Булат Ахметзянов. По его словам, почтовые работники также примут участие в гонке.
ИСТОЧНИК KP.RU