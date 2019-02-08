2019-02-08T15:26:55+03:00
Происшествия

Елену Салееву отправили под домашний арест на два месяца

Она будет находиться там до 3 апреля
Ольга Муравлёва
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Судья Октябрьского районного суда Саратова Елена Леднева сегодня, 8 февраля, приняла решение поместить под домашний арест председателя городского комитета по управлению имуществом Елену Салееву на два месяца — до 3 апреля.

Ранее, 5 февраля, заседание отложили на 72 часа по ходатайству старшего следователя по особо важным делам СУ СКР Вячеслава Родионова, он отметил, что для объективного расследования нужно подготовить дополнительные документы.

Также сторона обвинения полагает, что Елена Салеева может оказать давление на свидетелей и скрыться от органов. Уже 31 января она выезжала в Москву и у подозреваемой есть загранпаспорт.

Адвокат Елена Сергун однако в ходе заседания уточнила, что в Саратов тогда ее подзащитная вернулась 3 февраля, и поездка была вынужденной из-за болезни ребенка.

Напомним, Салееву обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

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Обвинение считает, что Елена Салеева может скрыться от следствия

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ИСТОЧНИК KP.RU

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