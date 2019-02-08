Суд впервые обязал предпринимателей заключить договор с Регоператором

СЕГОДНЯ 15:07 2019-02-08T15:30:17+03:00

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В Саратовской области создан первый судебный прецедент по понуждению предпринимателей к заключению договоров на вывоз коммунальных отходов с Региональным оператором по обращению с ТКО.

Заместитель Пугачевского межрайонного прокурора обратился с иском в отношении двух ИП о возложении обязанности по заключению договора с Регоператором в целях защиты прав неопределенного круга лиц. Судом было установлено, что отсутствие договора приводит к загрязнению окружающей среды и нарушает права граждан. Пугачевский районный суд обязал предпринимателей заключить договор на оказание коммунальной услуги по обращению с ТКО в трехмесячный срок.

- Решения суда подтверждают безусловную необходимость соблюдения федерального законодательства предпринимателями в части охраны окружающей среды и обращения с отходами. Истцом в данном деле выступил надзорный орган, который заинтересован в защите прав граждан и суд согласился с позицией прокуратуры. Искренне благодарен Пугачевской прокуратуре за ее усилия в защите прав граждан и созданный судебный прецедент. Надеюсь, что это мотивирует и других нерадивых предпринимателей соблюдать закон, — заявил директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Напомним, что в соответствии с действующим законодательством юридические лица — собственники твердых коммунальных отходов, обязаны заключить договор с Региональным оператором. Самый низкий по области процент заключенных договоров со стороны юридических лиц — собственников ТКО отмечается в Балаковском районе. Сейчас действует менее 800 договоров, при этом в Балакове зарегистрировано более 7 тыс. юридических лиц. Региональный оператор неоднократно и публично заявлял о массовом нарушении федерального законодательства со стороны предприятий и организаций района, которые пользуются услугами сторонних мусоровывозящих компаний. Кроме того, инспекторская служба Регоператора зафиксировала деятельность базы, на которую нелегально ввозятся коммунальные отходы коммерческих предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU