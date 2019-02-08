2019-02-08T15:28:25+03:00
Общество

Панков: Снег сойдет. Нужно думать о паводке

Депутат напомнил, что Минсельхоз должен сделать заявку на получение поддержки из федерального бюджета
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы РФ Николай Панков опубликовал пост в телеграм-канале «Пара слов» под заголовком: Снег сойдет. Нужно думать о паводке.

- Сегодня встретился с первым заместителем министра сельского хозяйства России Джамбулатом Хатуовым. Он курирует вопросы животноводства, растениеводства. В оперативном управлении у него мелиорация. Как сложится год для наших аграриев, во многом будет зависеть от погоды. Но вопрос финансирования также немаловажен. Снег уже скоро растает и нужно думать о паводке. Поэтому договорились, что в случае интенсивности таяния, мы сможем привлечь дополнительные ресурсы. Для этого Минсельхоз области обязан провести анализ ситуации и сделать соответствующую заявку, — заявил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове пройдет нетрадиционная воскресная ярмарка
Саратовские почтальоны в субботу будут бегать на лыжах
Елену Салееву отправили под домашний арест на два месяца
Суд впервые обязал предпринимателей заключить договор с Регоператором
Фермерское хозяйство из Лысых Гор расплатилось за долги техникой
Мэрия напомнила саратовцам об ответственности за участие в митинге на Театральной
В Саратове «КамАЗ» сбил пенсионерку
Панков: Отсутствие проектной документации может привести к срыву строительства онкоцентра
В выходные в Саратове будет солнечно и морозно
Пропавшую в Саратове Лилию Макарову нашли погибшей
В Ртищеве гость забил другого гостя за оскорбление хозяйки
В Ершове пешеход пострадал от столкновения двух легковушек
В Балаково упавшая с 6 этажа мать с младенцем отделались ушибами
«Автодору» в Кубке ФИБА-Европа достался самый неудобный соперник
В Саратове водитель Lada Granta сбил женщину
Рухнула крыша детсада «Березка» в Пугачеве