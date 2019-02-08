Панков: Снег сойдет. Нужно думать о паводке

СЕГОДНЯ 14:59 2019-02-08T15:28:25+03:00

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Депутат Государственной думы РФ Николай Панков опубликовал пост в телеграм-канале «Пара слов» под заголовком: Снег сойдет. Нужно думать о паводке.

- Сегодня встретился с первым заместителем министра сельского хозяйства России Джамбулатом Хатуовым. Он курирует вопросы животноводства, растениеводства. В оперативном управлении у него мелиорация. Как сложится год для наших аграриев, во многом будет зависеть от погоды. Но вопрос финансирования также немаловажен. Снег уже скоро растает и нужно думать о паводке. Поэтому договорились, что в случае интенсивности таяния, мы сможем привлечь дополнительные ресурсы. Для этого Минсельхоз области обязан провести анализ ситуации и сделать соответствующую заявку, — заявил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU