Фермерское хозяйство из Лысых Гор расплатилось за долги техникой

СЕГОДНЯ 14:47 2019-02-08T15:27:24+03:00

Его глава задолжал по налогам более 300 тыс. рублей

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Судебные приставы Лысогорского районного отдела начали производство о взыскании налоговой задолженности у местного крестьянско-фермерского хозяйства.

- Сумма долга уже перевалила за 300 тыс. рублей. Выяснилось, что у агрария есть несколько единиц сельскохозяйственной техники. Теперь эти машины нельзя будет продать, — рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП.

Кроме того, взыскания наложили на открытые банковские счета должника.

Этих средств оказалось достаточно, чтобы вернуть нужную сумму в казну.

ИСТОЧНИК KP.RU