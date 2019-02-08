2019-02-08T15:03:30+03:00
Общество

В выходные в Саратове будет солнечно и морозно

Осадков не ожидается
Екатерина Семенова
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..Фото: Екатерина Семенова
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В Саратове на выходных ожидается благоприятная погода.

По прогнозу метеорологов, будет облачно с прояснениями.

Ветер будет дуть с юго-востока, слабый. Утром местами возможен туман до 500 и менее м видимости.

Столбик термометра ночью будет показывать -12–14 градусов, днем -7–-9 градусов. По словам специалистов, это близко или чуть ниже средней климатической нормы.

При этом метеорологи предупредили, что по многолетним наблюдениям, самые сильные снегопады в Саратовской области обычно бывают в марте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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