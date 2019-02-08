В Балаково упавшая с 6 этажа мать с младенцем отделались ушибами

СЕГОДНЯ 13:35 2019-02-08T14:27:22+03:00

Женщина рассказала медикам, что просто шла по улице

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Вчера, 7 февраля, в Балаково днем с шестого этажа выпала мать с ребенком.

В администрации Балакова корреспонденту «КП-Саратов» сообщили, что их жизни ничего не угрожает.

Малыш отделался незначительными травмами. У женщины ситуация похуже — многочисленные ушибы головы, лица и груди. Сейчас они находятся в больнице.

По словам очевидцев происшествия, когда на место событий прибыли медики, пострадавшая отреагировала на это очень странно.

Она заявила, что шла по улице, подскользнулась и упала. При этом на ней не было верхней одежды.

О полете с шестого этажа женщина ничего не помнит.

ИСТОЧНИК KP.RU