2019-02-08T14:27:22+03:00
Общество

В Балаково упавшая с 6 этажа мать с младенцем отделались ушибами

Женщина рассказала медикам, что просто шла по улице
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, 7 февраля, в Балаково днем с шестого этажа выпала мать с ребенком.

В администрации Балакова корреспонденту «КП-Саратов» сообщили, что их жизни ничего не угрожает.

Малыш отделался незначительными травмами. У женщины ситуация похуже — многочисленные ушибы головы, лица и груди. Сейчас они находятся в больнице.

По словам очевидцев происшествия, когда на место событий прибыли медики, пострадавшая отреагировала на это очень странно.

Она заявила, что шла по улице, подскользнулась и упала. При этом на ней не было верхней одежды.

О полете с шестого этажа женщина ничего не помнит.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24