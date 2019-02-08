В Балаково упавшая с 6 этажа мать с младенцем отделались ушибами
Женщина рассказала медикам, что просто шла по улице
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Вчера, 7 февраля, в Балаково днем с шестого этажа выпала мать с ребенком.
В администрации Балакова корреспонденту «КП-Саратов» сообщили, что их жизни ничего не угрожает.
Малыш отделался незначительными травмами. У женщины ситуация похуже — многочисленные ушибы головы, лица и груди. Сейчас они находятся в больнице.
По словам очевидцев происшествия, когда на место событий прибыли медики, пострадавшая отреагировала на это очень странно.
Она заявила, что шла по улице, подскользнулась и упала. При этом на ней не было верхней одежды.
О полете с шестого этажа женщина ничего не помнит.
ИСТОЧНИК KP.RU